نوفاك جوكوفيتش: هل يطارد شبح اللقاح بطل التنس لبقية مشواره؟

قبل 22 دقيقة

قد لا يسمح لنجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش بالدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام، إذ أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرض على جميع الرياضيين الحصول على لقاح كورونا للمنافسة في الفعاليات الرياضية في فرنسا.

وكان المصنف الأول عالميا قد رحل من أستراليا بعد دراما غير مسبوقة بسبب عدم تلقيه اللقاح. ولا يبدو أن مشاكله ستنتهي، إذ تفرض العديد من البلدان قيودا صارمة فيما يخص التطعيم. فكيف سيؤثر ذلك على ما تبقى من مشواره؟