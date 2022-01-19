لماذا نحب الأخبار الغريبة عن زعيم كوريا الشمالية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لماذا نحب الأخبار الغريبة عن زعيم كوريا الشمالية؟

قبل 42 دقيقة

تعد كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون موضوعين متكررين للقصص الإخبارية في وسائل الإعلام الغربية، والتي تسلط الضوء على سيطرة الديكتاتورية الصارمة على الحياة اليومية، ومعاملتها الوحشية للخصوم، ومحاولاتها تمجيد عائلة كيم.

لكن العديد من هذه القصص لا أساس لها من الصحة أو ربما مبالغ فيها.