لماذا نحب الأخبار الغريبة عن زعيم كوريا الشمالية؟
لماذا نحب الأخبار الغريبة عن زعيم كوريا الشمالية؟
تعد كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون موضوعين متكررين للقصص الإخبارية في وسائل الإعلام الغربية، والتي تسلط الضوء على سيطرة الديكتاتورية الصارمة على الحياة اليومية، ومعاملتها الوحشية للخصوم، ومحاولاتها تمجيد عائلة كيم.
لكن العديد من هذه القصص لا أساس لها من الصحة أو ربما مبالغ فيها.
فلماذا تحظى تلك القصص بشعبية كبيرة؟ وما الذي نحتاج حقًا إلى معرفته عن كوريا الشمالية؟ تحدث تسي يين لي، مراسل بي بي سي مونتورينغ، إلى خبيرتين حول هذا الموضوع.