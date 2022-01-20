الحرب في اليمن: هل يفتح التصعيد الأخير جبهة صراع بين الإمارات والحوثيين؟
الحرب في اليمن: هل يفتح التصعيد الأخير جبهة صراع بين الإمارات والحوثيين؟
بعد أيام من هجوم غير مسبوق للحوثيين على محطة نفط في أبوظبي، رد التحالف العسكري بقيادة السعودية بسلسلة غارات جوية على صنعاء.
لكن مراقبين يرون أن رد الإمارات الفعلي لم يأت بعد، وأن أبوظبي لا زالت تدرس اختياراتها.
فهل يفتح هذا التصعيد جبهة صراع جديدة في اليمن؟ وكيف يؤثر ذلك على مجريات الحرب؟
فيديو, الحرب في اليمن: هل تحسم معركة مأرب مستقبل الصراع؟, المدة 3,41
تفيد التقارير باحتدام القتال بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين قرب مدينة مأرب، التي تعتبر آخر معاقل الحكومة في شمال البلاد، فهل تحسم المعركة مستقبل الحرب في اليمن؟