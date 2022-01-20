الحرب في اليمن: هل يفتح التصعيد الأخير جبهة صراع بين الإمارات والحوثيين؟

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الحرب في اليمن: هل يفتح التصعيد الأخير جبهة صراع بين الإمارات والحوثيين؟

قبل 32 دقيقة

بعد أيام من هجوم غير مسبوق للحوثيين على محطة نفط في أبوظبي، رد التحالف العسكري بقيادة السعودية بسلسلة غارات جوية على صنعاء.

لكن مراقبين يرون أن رد الإمارات الفعلي لم يأت بعد، وأن أبوظبي لا زالت تدرس اختياراتها.