روسيا وأوكرانيا: ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟

قبل 15 دقيقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيتحرك" بشأن أوكرانيا لكنه لا يريد "حربًا شاملة".

وحشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها لكنها تنفي التخطيط لغزو.لكن ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟