روسيا وأوكرانيا: ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟
روسيا وأوكرانيا: ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيتحرك" بشأن أوكرانيا لكنه لا يريد "حربًا شاملة".
وحشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها لكنها تنفي التخطيط لغزو.لكن ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟
فيديو, روسيا وأوكرانيا: ما أسباب التصعيد، وهل العالم على أعتاب حرب جديدة؟, المدة 3,09
نفى بوتين التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنه هدد باتخاذ إجراءات عسكرية للتصدي لما وصفه بتوسع الناتو نحو الحدود الروسية.