روسيا وأوكرانيا: ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟

روسيا وأوكرانيا: ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيتحرك" بشأن أوكرانيا لكنه لا يريد "حربًا شاملة".

وحشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها لكنها تنفي التخطيط لغزو.لكن ما الذي أشعل فتيل الأزمة؟