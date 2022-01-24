المهندسة التي تسعى لحل أزمة السكن بأنابيب الصرف الصحي
المهندسة التي تسعى لحل أزمة السكن بأنابيب الصرف الصحي
تصمم بيرالا ماناسا، وهي مهندسة هندية، منازل صغيرة مبتكرة تحمل اسم “أو بود” يمكن نقلها من مكان إلى آخر ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة أو جهد كبير لبنائها.
تعتقد الشابة البالغة من العمر 23 عاما من ولاية تيلانغانا أن المنازل الصغيرة محدودة الميزانية المصنوعة من أنابيب الصرف الصحي يمكن أن تحل أزمة الإسكان في العالم النامي.
قامت بيرالا ببناء أول منزل نموذجي لها في أبريل 2021.
والآن تقول شركتها إن لديها حوالي 500 طلب من فنادق ومزارع ومن القطاع العقاري في أنحاء مختلفة من الهند.
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يارا شلبي، مهندسة مصرية، كانت تعاني من ارتفاع أسعار الشقق السكنية فقررت الانتقال للعيش في حافلة بعد تجهيزها مع ابنها البالغ من العمر ١١ عاما.