المهندسة التي تسعى لحل أزمة السكن بأنابيب الصرف الصحي

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المهندسة التي تسعى لحل أزمة السكن بأنابيب الصرف الصحي

قبل 31 دقيقة

تصمم بيرالا ماناسا، وهي مهندسة هندية، منازل صغيرة مبتكرة تحمل اسم “أو بود” يمكن نقلها من مكان إلى آخر ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة أو جهد كبير لبنائها.

تعتقد الشابة البالغة من العمر 23 عاما من ولاية تيلانغانا أن المنازل الصغيرة محدودة الميزانية المصنوعة من أنابيب الصرف الصحي يمكن أن تحل أزمة الإسكان في العالم النامي.

قامت بيرالا ببناء أول منزل نموذجي لها في أبريل 2021.