شاب فلسطيني يربي أفاعي وعناكب سامة ويحاول تغيير الصورة النمطية عنها

قبل 8 دقيقة

منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، يربي محمد الأفاعي والعناكب السامة كهواية.

اليوم لديه أكبر مجموعة من هذه الحيوانات في الضفة الغربية - ويحلم يومًا ما بفتح حديقة حيوان خاصة به ليستمتع بها الزوار.