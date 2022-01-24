شاب فلسطيني يربي أفاعي وعناكب سامة ويحاول تغيير الصورة النمطية عنها
شاب فلسطيني يربي أفاعي وعناكب سامة ويحاول تغيير الصورة النمطية عنها
منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، يربي محمد الأفاعي والعناكب السامة كهواية.
اليوم لديه أكبر مجموعة من هذه الحيوانات في الضفة الغربية - ويحلم يومًا ما بفتح حديقة حيوان خاصة به ليستمتع بها الزوار.
فيديو, توأمان ملتصقان من الهند يحققان "حلم الوظيفة", المدة 1,36
حصل توأمان هنديان ملتصقان يبلغان من العمر 19 عاما على أول وظيفة لهما في شركة مملوكة للدولة. بدأ الأخوان، وقد درسا الكهرباء، العمل في شركة ولاية البنجاب للطاقة.