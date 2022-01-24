شاب فلسطيني يربي أفاعي وعناكب سامة ويحاول تغيير الصورة النمطية عنها

شاب فلسطيني يربي أفاعي وعناكب سامة ويحاول تغيير الصورة النمطية عنها

منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، يربي محمد الأفاعي والعناكب السامة كهواية.

اليوم لديه أكبر مجموعة من هذه الحيوانات في الضفة الغربية - ويحلم يومًا ما بفتح حديقة حيوان خاصة به ليستمتع بها الزوار.