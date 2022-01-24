أزمة لبنان: سعد الحريري يعلن تعليق عمله في الحياة السياسية احتجاجا على "الهيمنة الإيرانية"

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أزمة لبنان: سعد الحريري يعلن تعليق عمله في الحياة السياسية احتجاجا على "الهيمنة الإيرانية"

قبل 47 دقيقة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المرتقبة في مايو/ أيار المقبل.

وقال الحريري إنه اتخذ قراره في ظل ما سماه بـ“الهيمنة الإيرانية والتخبط الدولي والانقسام الداخلي والاستعمار الطائفي“.