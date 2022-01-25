انقلاب السودان: كيف تؤثر "حزمة الإصلاحات" الإقتصادية على حياة المواطن؟
انقلاب السودان: كيف تؤثر "حزمة الإصلاحات" الإقتصادية على حياة المواطن؟
قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله، إنَّ الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي ما تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.
وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود، وخفّض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضاً هو جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر، والتي تسبّبت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.
موفد بي بي سي إلى الخرطوم عبد البصير حسن قابل عدد من السودانيين وتحدث معهم عن تأثير هذه الخطوات على الحياة اليومية.
فيديو, انقلاب السودان: كيف يرى المتظاهرون استقالة عبد الله حمدوك؟, المدة 1,40
نزل آلاف السودانيين الى الشوارع مرة أخرى الثلاثاء وهتفوا "لا لحكم العسكر" بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، فكيف يرى المتظاهرون هذه الخطوة؟