انقلاب السودان: كيف تؤثر "حزمة الإصلاحات" الإقتصادية على حياة المواطن؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انقلاب السودان: كيف تؤثر "حزمة الإصلاحات" الإقتصادية على حياة المواطن؟

قبل 15 دقيقة

قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله، إنَّ الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي ما تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.

وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود، وخفّض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضاً هو جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر، والتي تسبّبت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.