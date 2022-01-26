سعد الحريري: أبرز المراحل في مشوار رئيس الوزراء اللبناني السابق

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سعد الحريري: أبرز المراحل في مشوار رئيس الوزراء اللبناني السابق

قبل 56 دقيقة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

وقال الحريري إنه اتخذ قراره في ظل ما سماه بـ“الهيمنة الإيرانية والتخبط الدولي والانقسام الداخلي والاستعمار الطائفي“.