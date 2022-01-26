سعد الحريري: أبرز المراحل في مشوار رئيس الوزراء اللبناني السابق
سعد الحريري: أبرز المراحل في مشوار رئيس الوزراء اللبناني السابق
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.
وقال الحريري إنه اتخذ قراره في ظل ما سماه بـ“الهيمنة الإيرانية والتخبط الدولي والانقسام الداخلي والاستعمار الطائفي“.
وورث سعد الحريري السياسة من والده رفيق الحريري بعد اغتياله في انفجار وسط العاصمة بيروت في 14 فبراير / شباط 2005.
فيديو, سعد الحريري: رئيس الوزراء اللبناني السابق يعلن تعليق عمله في الحياة السياسية احتجاجا على "الهيمنة الإيرانية", المدة 1,00
أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المرتقبة في مايو/ أيار المقبل.