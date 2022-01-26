عاصفة شرق المتوسط: ثلوج كثيفة تؤثر على الملاحة الجوية والنقل في إسطنبول

قبل 24 دقيقة

تُستأنف حركة الملاحة تدريجيًا الأربعاء في مطار إسطنبول الدولي وهو الأكثر ارتيادًا في أوروبا عام 2021، بعد توقفها ليومين بسبب عاصفة ثلجية استثنائية في شرق البحر المتوسط.

وأثارت إدارة الأزمة في هذا المطار الذي افتُتح في 2019 وأُغلق للمرة الأولى أمام حركة الطيران، انتقادات شديدة في الأيام الأخيرة، مع مئات الركاب العالقين في طرقاته بعد أن تعذّر عليهم السفر أو العودة إلى المدينة إذ إن الطرق كانت مغلقة بسبب الثلوج.