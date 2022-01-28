فتاة خطفت وهي طفلة في أستراليا تقابل منقذها بعد عقود
فتاة خطفت وهي طفلة في أستراليا تقابل منقذها بعد عقود
في عام 1968، اختفت الطفلة الصغيرة كاثي ريثمان في أستراليا.
لم تأت عمليات البحث الأولية بأي نتيجة، لكن عثرت عليها مجموعة من المراهقين بالصدفة.
تحدث مراسل بي بي سي جون كاي مع كاثي حول ما تتذكره - والتقى بأحد الرجال الذين عثروا عليها.
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تصمم بيرالا ماناسا، وهي مهندسة هندية، منازل صغيرة مبتكرة تحمل اسم “أو بود” يمكن نقلها من مكان إلى آخر ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة أو جهد كبير لبنائها.