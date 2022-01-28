فتاة خطفت وهي طفلة في أستراليا تقابل منقذها بعد عقود

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فتاة خطفت وهي طفلة في أستراليا تقابل منقذها بعد عقود

قبل ساعة واحدة

في عام 1968، اختفت الطفلة الصغيرة كاثي ريثمان في أستراليا.

لم تأت عمليات البحث الأولية بأي نتيجة، لكن عثرت عليها مجموعة من المراهقين بالصدفة.