البيتكوين: داخل أكبر منجم للعملات المشفرة في العالم

قبل 23 دقيقة

منذ فرض حظر صارم على العملات المشفرة في الصين، أصبحت كازاخستان ثاني أكبر دولة في مجال تعدين “البيتكوين”. خارج مدينة إربيكستيز، تدير شركة إنيجكس واحدا من أكبر مناجم التشفير في العالم.