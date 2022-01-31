البيتكوين: داخل أكبر منجم للعملات المشفرة في العالم
البيتكوين: داخل أكبر منجم للعملات المشفرة في العالم
منذ فرض حظر صارم على العملات المشفرة في الصين، أصبحت كازاخستان ثاني أكبر دولة في مجال تعدين “البيتكوين”. خارج مدينة إربيكستيز، تدير شركة إنيجكس واحدا من أكبر مناجم التشفير في العالم.
قمنا بزيارة المنشأة عالية الأمان التي تستضيف معدات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وسألنا الموظفين - ما هو شكل العمل داخل أكبر منجم للعملات المشفرة في البلاد؟ وبينما تواجه البلاد ضغوطا متزايدة على إمدادات الطاقة، هل ازدهار العملة المشفرة في كازاخستان مجرد حلم قصير الأمد؟
فيديو, العملات الرقمية: ما هي عملة "البيتكوين"؟, المدة 1,37
يقول المؤيدون للعملات الرقمية إنها المستقبل في عالم المال وإنها ستحول دون اعتماد الناس على البنوك العملاقة.