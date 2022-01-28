مستشفيات إدلب تستغيث: حياة الملايين في خطر

قبل 38 دقيقة

مع بداية العام الجديد، انقطع التمويل عن عدد كبير من مشافي محافظة إدلب، شمال غرب سوريا. وبحسب مديرية الصحة في المحافظة، يتأثر ملايين من السوريين بهذه الخطوة. منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة الرؤية العالمية أكدت لـبي بي سي أن التمويل المتوافر لمشاريعها لا يغطي إلّا ٣٠ بالمئة من حاجتها.