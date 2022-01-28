مستشفيات إدلب تستغيث: حياة الملايين في خطر
مستشفيات إدلب تستغيث: حياة الملايين في خطر
مع بداية العام الجديد، انقطع التمويل عن عدد كبير من مشافي محافظة إدلب، شمال غرب سوريا. وبحسب مديرية الصحة في المحافظة، يتأثر ملايين من السوريين بهذه الخطوة. منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة الرؤية العالمية أكدت لـبي بي سي أن التمويل المتوافر لمشاريعها لا يغطي إلّا ٣٠ بالمئة من حاجتها.
مديرية الصحة في إدلب كانت قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة عبر مواقع التواصل بعنوان "ادعموا مشافي الشمال".
فيديو, لاجئون سوريون يحرقون روث البقر للتدفئة في الشتاء القارس, المدة 1,48
مع عدم توفر الغاز أو المساعدات، يستخدم بعض اللاجئين السوريين الذين يعيشون في محافظة إدلب روث البقر للتدفئة.