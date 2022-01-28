لماذا ترفض مصر توفير أكثر من مقبرة للبهائيين؟

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لماذا ترفض مصر توفير أكثر من مقبرة للبهائيين؟

قبل 12 دقيقة

رفضت محكمة مصرية دعوى أقامها بهائيون لإلزام الحكومة بتخصيص المزيد من المدافن لأتباع الديانة البهائية، بدلًا من مدفن واحد خصص قبل نحو ثمانين عامًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يتعين إعلاء مصلحة المجتمع على الأفراد، لأن العقيدة البهائية مخالفة للنظام العام الذي يقوم في أساسه على الشريعة الإسلامية، على حد تعبيرها.

ولا توجد إحصاءات رسمية حول أعداد البهائيين الذين ينتشرون في محافظات مصرية عدة، غير أنهم يُقدرون بالآلاف.