حفلات رغم الإغلاق: رئيس الوزراء البريطاني يعتذر ويتعهد بتغييرات فورية داخل مقر الحكومة

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يقبل كاملا تقرير "سو غراي" المتعلق بحفلات أقيمت في دواننغ ستريت خلال الإغلاق. قال جونسون إن "آسف لا تكفي" وستطرأ تغييرات فورية داخل مقر الحكومة. قال جونسون ذلك متحدثا أمام مجلس العموم بعد نحو نصف ساعة من نشر التقرير.

وتعرض جونسون للضغط بعد سلسلة من المزاعم حول تنظيم ما لا يقل عن 17 تجمعا إما في داونينغ ستريت، حيث يعيش رئيس الوزراء ويعمل، أو في إدارات حكومية أخرى، في الوقت الذي كان يفرض على العامة التقيد بقواعد "الإغلاق" خلال كورونا.