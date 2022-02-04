اليوم العالمي للسرطان: هل يمكن لكوفيد-١٩ مساعدة مرضى السرطان؟

قبل 18 دقيقة

وبفضل نجاح تلك التقنية في معالجة فيروس كورونا، تم ضخ مبالغ ضخمة من الاستثمار في البحث في ما إذا كان يمكن أن تستخدم نفس التقنية كعلاج فعال في مواجهة أمراض أخرى مثل السرطان. على الرغم من وجود أنواع عديدة من السرطانات، إلا أن تقنية "إم آر إن إيه" يمكن أن تساعد في علاج مرضى من خلال استهداف الخلايا السرطانية بشكل أدق.