اليوم العالمي للسرطان: هل يمكن لكوفيد-١٩ مساعدة مرضى السرطان؟
اليوم العالمي للسرطان: هل يمكن لكوفيد-١٩ مساعدة مرضى السرطان؟
استخدم أول لقاح لكوفيد-١٩ تقنية جذرية جديدة لم يتم ترخيصها من قبل لعلاج الناس تسمى تقنية الـ"إم آر إن إيه".
وبفضل نجاح تلك التقنية في معالجة فيروس كورونا، تم ضخ مبالغ ضخمة من الاستثمار في البحث في ما إذا كان يمكن أن تستخدم نفس التقنية كعلاج فعال في مواجهة أمراض أخرى مثل السرطان. على الرغم من وجود أنواع عديدة من السرطانات، إلا أن تقنية "إم آر إن إيه" يمكن أن تساعد في علاج مرضى من خلال استهداف الخلايا السرطانية بشكل أدق.
فيديو, اليوم العالمي للسرطان: الإصابة بكورونا ذكرتني بالعلاج الكيميائي, المدة 2,43
في اليوم العالمي للسرطان نستمع إلى مرضى سرطان ومتعافين ونسأل كيف عاشوا فترة الوباء والسرطان.