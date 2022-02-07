باكستان: البلد الذي يعاني من العنف والإعدامات خارج إطار القانون
باكستان: البلد الذي يعاني من العنف والإعدامات خارج إطار القانون
أدى تزايد عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في شوارع باكستان إلى مخاوف واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. ويعني تصاعد العنف الجماعي أن الكثيرين الآن يترددون في التعبير عن آرائهم بشأن أي مسألة.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، قُتل أكثر من ستين شخصًا بعد اتهامهم بالتجديف، وأعدم العديد منهم دون محاكمة على يد حشود غاضبة.
تحذير : يحتوي هذا التقرير على صور مؤلمة.
فيديو, انقلاب ميانمار: كيف تحول الصراع من انتفاضة إلى حرب أهلية؟, المدة 4,59
أصبح الصراع في ميانمار عنيفًا وواسع النطاق لدرجة أنه بعد مرور عام على الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو كي من السلطة، تحول إلى حرب أهلية.