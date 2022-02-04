لعبة الكلمات ووردل: قصة الرجلان وراء النسخة العربية من اللعبة التي اجتاحت الإنترنت

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لعبة الكلمات ووردل: قصة الرجلان وراء النسخة العربية من اللعبة التي اجتاحت الإنترنت

قبل 10 دقيقة

اكتسبت لعبة بسيطة لتخمين الكلمات شعبية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، ويلعبها ملايين الأشخاص كل أسبوع.

ولكن الآن باتت هناك نسخة عربية من اللعبة، تم تطويرها من قبل رجلين التقيا عبر الإنترنت بهدف مشترك ولم يكن لديهما معرفة مسبقة ببعضهما البعض.

تختبر لعبة "الوِرد" معرفة اللاعبين باللغة العربية - ويقول البعض إنها قد "توحد الوطن العربي".