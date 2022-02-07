ريان: المئات يحضرون جنازة الطفل المغربي الذي حوصر في بئر لأيام

ريان: المئات يحضرون جنازة الطفل المغربي الذي حوصر في بئر لأيام

شارك المئات في جنازة ريان، الطفل المغربي البالغ من العمر خمس سنوات الذي توفي بعد أن حوصر في بئر لمدة خمسة أيام.

سقط ريان أورام في بئر بطول 32 مترًا في 1 فبراير، مما أدى إلى جهود إنقاذ طويلة وصعبة.

وتجمع المئات عند البئر على مدى أيام، وحظيت جهود الإنقاذ باهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.