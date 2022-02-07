أزمة تونس: الشرطة تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله
أزمة تونس: الشرطة تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله
أغلقت الشرطة التونسية أبواب المجلس الأعلى للقضاء ومنعت الموظفين من الدخول.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن الأحد حل المجلس الذي اتهمه بالانحياز، وهي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات مثيرة للجدل اتخذها سعيد منذ حله البرلمان العام الماضي، وهو ما يعتبره خصومه "انقلابا".
فيديو, أزمة تونس: هل تشكل قرارات الرئيس قيس سعيد "خطرا" على الديمقراطية في بلاده؟, المدة 2,26
تظاهر المئات في تونس العاصمة الأحد ضد ما وصفوه بانفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في البلاد.