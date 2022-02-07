أزمة تونس: الشرطة تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله

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وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن الأحد حل المجلس الذي اتهمه بالانحياز، وهي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات مثيرة للجدل اتخذها سعيد منذ حله البرلمان العام الماضي، وهو ما يعتبره خصومه "انقلابا".