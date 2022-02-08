يوم الاستخدام الآمن للإنترنت: كيف يمكن أن تحمي حساباتك من الاختراق؟
يوم الاستخدام الآمن للإنترنت: كيف يمكن أن تحمي حساباتك من الاختراق؟
تتزايد عمليات القرصنة مع وقوع الشركات والأفراد ضحية لقراصنة الإنترنت طوال الوقت.
يشير بحث جديد من شركة الأمان على الإنترنت “أكامي تكنولوجيا” إلى أنه خلال الشهر الماضي وحده حاول قراصنة حوالي 20 مليون مرة كل يوم الاستيلاء على حسابات على الإنترنت وكانت خدمات التجارة الإلكترونية مثل أمازون و أيباي و إنستغرام و فايسبوك هي الأهداف الأكثر شيوعا.
لكن خبراء يقولون إن معظم هذه الهجمات لم يتم تنفيذها من قبل العقول المدبرة لجرائم الإنترنت ولكن من قبل قراصنة يستخدمون برامج آلية بسيطة لمحاولة الاستيلاء على الحسابات. إليك أهم 3 حيل سهلة وكيف يمكنك حماية نفسك منها.