الأمير عبد القادر: لماذا شيدت فرنسا نصبا لمن كان يوما "عدوها الأكبر"؟
الأمير عبد القادر: لماذا شيدت فرنسا نصبا لمن كان يوما "عدوها الأكبر"؟
دشن السبت نصب تذكاري للأمير عبد القادر الجزائري في بلدة أمبواز الفرنسية الواقعة جنوب غرب العاصمة باريس.
ويجسد العمل الفني، وهو عبارة عن منحوتة على صفيحة معدنية، الأمير عبد القادر، الذي وصف في يوم من الأيام بأنه "العدو الأكبر لفرنسا".
وأنجزت للاحتفاء بمناسبة مرور ستين عاماً على استقلال الجزائر عن فرنسا، ضمن جهود الرئيس ماكرون لتحقيق "المصالحة" مع تاريخ بلاده الاستعماري.
وتعرض جزء من المنحوتة للتخريب لكن عمدة أمبواز، تيري بوتار، قرر المضي قدماً في مراسم الحفل، قائلاً إنه "شعر بالعار" بأن يقوم شخص بالتعامل مع عمل فني بتلك الطريقة.
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أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، واستدعت سفيرها من باريس متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها، بعد تصريحات "غير مسؤولة" نسبت للرئيس ماكرون.