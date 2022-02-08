الأمير عبد القادر: لماذا شيدت فرنسا نصبا لمن كان يوما "عدوها الأكبر"؟

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الأمير عبد القادر: لماذا شيدت فرنسا نصبا لمن كان يوما "عدوها الأكبر"؟

قبل 25 دقيقة

دشن السبت نصب تذكاري للأمير عبد القادر الجزائري في بلدة أمبواز الفرنسية الواقعة جنوب غرب العاصمة باريس.

ويجسد العمل الفني، وهو عبارة عن منحوتة على صفيحة معدنية، الأمير عبد القادر، الذي وصف في يوم من الأيام بأنه "العدو الأكبر لفرنسا".

وأنجزت للاحتفاء بمناسبة مرور ستين عاماً على استقلال الجزائر عن فرنسا، ضمن جهود الرئيس ماكرون لتحقيق "المصالحة" مع تاريخ بلاده الاستعماري.