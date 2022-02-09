فيروس كورونا: استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات في العاصمة الكندية ضد تدابير مكافحة الوباء
فيروس كورونا: استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات في العاصمة الكندية ضد تدابير مكافحة الوباء
قالت شرطة أوتاوا إن المتظاهرين لا يزالون مصممين على مواصلة التظاهر في العاصمة الكندية بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات ضد قيود كورونا بقيادة سائقي الشاحنات.
وأعلنت بلدية العاصمة الكندية حالة الطوارئ في العاصمة. وصادرت الشرطة آلاف لترات الوقود.
ويشكو المعارضون للاحتجاجات من الشاحنات التي تغلق الطرقات، ويبدون خوفهم من خسائر في دخلهم أو أعمالالعنف.