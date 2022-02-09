اليهود الذين يرتدون ملابس المسلمين ليصلوا في الأقصى

قبل 14 دقيقة

بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967، ظل الوضع الراهن دقيقا إذ يمكن لغير المسلمين زيارة الحرم الشريف ولكن لا يمكنهم الصلاة فيه.

تحدثت بي بي سي مع الناشط اليهودي الإسرائيلي رافائيل موريس الذي يقود مجموعة تسمى "العودة إلى الجبل" ، والتي تدعو إلى الصلاة في "جبل الهيكل"، كما يطلق عليه اليهود، وإلى الناشطة الفلسطينية المسلمة هنادي حلواني التي تؤكد دفاعها عن المسجد الأقصى.