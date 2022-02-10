فستان "ذكي" بديل للمرشد السياحي في مصر
فستان "ذكي" بديل للمرشد السياحي في مصر
صممت آلاء الشيشتاوي فستانا “ذكيا” لمشروع تخرجها في كلية للفنون التطبيقية بمصر.
تهدف آلاء أن يكون الفستان بمثابة مرشد سياحي للراغبين في التعرف على الحضارة المصرية.
الفستان مزود بكود رقمي مرتبط بتطبيق على الموبايل مسجل عليه بيانات مواقع سياحية وأخرى تخص المومياوات.
تأمل آلاء في الحصول على تمويل لإطلاق علامتها التجارية الهادفة لتشجيع السياحة، بعد إضافة تصاميم ملابس للرجال والأطفال إلى جانب تصاميم نسائية.
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