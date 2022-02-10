الحجاب: احتجاجات في مدن هندية ضد حظره في فصول دراسية

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الحجاب: احتجاجات في مدن هندية ضد حظره في فصول دراسية

قبل 36 دقيقة

اندلع خلاف حول ارتداء المسلمات للحجاب في الفصول الدراسية في ولاية كارناتاكا الهندية، وخرجت احتجاجات مؤيدة للحظر ومناهضة له في مدن في جميع أنحاء البلاد.

أغلقت حكومة الولاية المدارس الثانوية والكليات في المنطقة بعد أن تحولت بعض احتجاجات الطلاب إلى أعمال عنف.