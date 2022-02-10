الحجاب: احتجاجات في مدن هندية ضد حظره في فصول دراسية
الحجاب: احتجاجات في مدن هندية ضد حظره في فصول دراسية
اندلع خلاف حول ارتداء المسلمات للحجاب في الفصول الدراسية في ولاية كارناتاكا الهندية، وخرجت احتجاجات مؤيدة للحظر ومناهضة له في مدن في جميع أنحاء البلاد.
أغلقت حكومة الولاية المدارس الثانوية والكليات في المنطقة بعد أن تحولت بعض احتجاجات الطلاب إلى أعمال عنف.
بدأ الخلاف عندما بدأ طلاب في إحدى المدارس في منطقة أودوبي بكارناتاكا الاحتجاج على حظر الحجاب، حيث يُسمح للطلاب بارتداء الحجاب في الحرم الجامعي ولكن ليس في الفصل الدراسي.