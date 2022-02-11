شرطة لندن: أبرز الفضائح والاتهامات التي أدت إلى استقالة قائدة الشرطة كريسيدا ديك
شرطة لندن: أبرز الفضائح والاتهامات التي أدت إلى استقالة قائدة الشرطة كريسيدا ديك
استقالت مفوضة شرطة العاصمة البريطانية، كريسيدا ديك، وسط جدل بشأن تقرير يقيم سلوك الشرطة.
وقالت كريسيدا ديك إن عمدة لندن صادق خان لم يترك لها "خياراً آخر"، بعدما أوضح لها أنه لا يثق في قيادتها.
وكريسيدا ديك هي أول امرأة تقود أكبر قوة شرطة في بريطانيا. فما أبرز الاتهامات والفضائح التي أدت إلى استقالتها؟
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