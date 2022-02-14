أفغانستان تحت حكم طالبان: أدلة متزايدة على عمليات اعتقال وقتل انتقامية

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أفغانستان تحت حكم طالبان: أدلة متزايدة على عمليات اعتقال وقتل انتقامية

قبل 10 دقيقة

اختفى عدد من النساء اللاتي شاركن في الاحتجاجات المطالبة بحقوق المرأة في أفغانستان.

وتنفي طالبان احتجازهن وتقول أيضا إنها منحت عفوا عاما عن كل من عمل مع النظام السابق.

لكن الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر بشأن نمط من الأعمال الانتقامية ضد النشطاء والصحفيين والمسؤولين الحكوميين السابقين وقوات الأمن.

حققت بي بي سي في عدة حوادث وقعت مؤخرًا.

تم إخفاء الهويات والأصوات لحماية الأشخاص الذين تحدثوا لبي بي سي.

تقرير يوغيتا ليماي من كابول.

تصويره ومونتاج سانجاي غانغولي وأركيتي ثابور