روسيا وأوكرانيا: مقاطع فيديو على الإنترنت لمعدات عسكرية روسية وهي تتحرك بالقرب من الحدود
روسيا وأوكرانيا: مقاطع فيديو على الإنترنت لمعدات عسكرية روسية وهي تتحرك بالقرب من الحدود
قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن جزءا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا والبالغ عددها أكثر من 100 ألف عسكري، باشرت العودة إلى ثكناتها بعد الانتهاء من مناورات عسكرية.
لكن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال في مؤتمر صحفي إنه لن يصدق التقارير الروسية بشأن الانسحاب حتى يحدث.
وقال “لدينا قاعدة: لا تصدق ما تسمعه، بل ما تراه. عندما نرى انسحابا، سنصدق حدوث خفض للتصعيد“.
ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر معدات عسكرية وقوات روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا - على الرغم من نفي روسيا المتواصل أنها تخطط لشن هجوم.