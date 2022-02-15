روسيا وأوكرانيا: مقاطع فيديو على الإنترنت لمعدات عسكرية روسية وهي تتحرك بالقرب من الحدود

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روسيا وأوكرانيا: مقاطع فيديو على الإنترنت لمعدات عسكرية روسية وهي تتحرك بالقرب من الحدود

قبل 5 دقيقة

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن جزءا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا والبالغ عددها أكثر من 100 ألف عسكري، باشرت العودة إلى ثكناتها بعد الانتهاء من مناورات عسكرية.

لكن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال في مؤتمر صحفي إنه لن يصدق التقارير الروسية بشأن الانسحاب حتى يحدث.

وقال “لدينا قاعدة: لا تصدق ما تسمعه، بل ما تراه. عندما نرى انسحابا، سنصدق حدوث خفض للتصعيد“.