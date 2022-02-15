فيروس كورونا: نوفاك جوكوفيتش مستعد للتغيب عن بطولة ويمبلدون للتنس لتجنب اخذ اللقاح

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فيروس كورونا: نوفاك جوكوفيتش مستعد للتغيب عن بطولة ويمبلدون للتنس لتجنب اخذ اللقاح

قبل 33 دقيقة

أكد نوفاك جوكوفيتش، لاعب التنس المصنف الأول عالميا للرجال، أنه مستعد للتغيب عن المشاركة في بطولة ويمبلدون لتجنب أخذ اللقاح.

وكان جوكوفيتش قد تغيب في الشهر الماضي عن بطولة أستراليا المفتوحة بعد أن قررت المحكمة ترحيله وإلغاء تأشيرة الدخول لأنه لم يتبع إجراءات السلامة الخاصة بكورونا.