روسيا وأوكرانيا: طلاب عرب بين خطر الحرب في أوكرانيا والمغامرة بشهاداتهم

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

روسيا وأوكرانيا: طلاب عرب بين خطر الحرب في أوكرانيا والمغامرة بشهاداتهم

قبل 15 دقيقة

يواجه الكثير من الطلاب العرب في أوكرانيا خيارا صعبا بين البقاء في أوكرانيا في ظل خطر الحرب مع روسيا، والعودة إلى بلدانهم التي قد تكلفهم الفصل من جامعاتهم.

وحثت أكثر من 12 دولة، بما فيها المغرب ولبنان والأردن، مواطنيها على مغادرة البلاد، بعد التصعيد الأخير على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.