روسيا وأوكرانيا: طلاب عرب بين خطر الحرب في أوكرانيا والمغامرة بشهاداتهم
روسيا وأوكرانيا: طلاب عرب بين خطر الحرب في أوكرانيا والمغامرة بشهاداتهم
يواجه الكثير من الطلاب العرب في أوكرانيا خيارا صعبا بين البقاء في أوكرانيا في ظل خطر الحرب مع روسيا، والعودة إلى بلدانهم التي قد تكلفهم الفصل من جامعاتهم.
وحثت أكثر من 12 دولة، بما فيها المغرب ولبنان والأردن، مواطنيها على مغادرة البلاد، بعد التصعيد الأخير على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
ونفت روسيا وجود أي خطط لغزو جارتها على الرغم من حشد نحو 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا.