ما قصة أرخبيل تشاغوس الذي تسيطر عليه بريطانيا وتطالب به موريشوس؟

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ما قصة أرخبيل تشاغوس الذي تسيطر عليه بريطانيا وتطالب به موريشوس؟

قبل 10 دقيقة

رفع علم موريشيوس لأول مرة في جزر شاغوس، وهي أرخبيل في المحيط الهندي تسيطر عليه بريطانيا ولكن موريشيوس تطالب به.

ووصف رئيس وزراء موريشيوس ذلك بأنها "لحظة تاريخية" ، قائلاً إن الوقت قد حان لكي تتخلى المملكة المتحدة عن سيطرتها على مجموعة الجزر.