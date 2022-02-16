ما قصة أرخبيل تشاغوس الذي تسيطر عليه بريطانيا وتطالب به موريشوس؟
ما قصة أرخبيل تشاغوس الذي تسيطر عليه بريطانيا وتطالب به موريشوس؟
رفع علم موريشيوس لأول مرة في جزر شاغوس، وهي أرخبيل في المحيط الهندي تسيطر عليه بريطانيا ولكن موريشيوس تطالب به.
ووصف رئيس وزراء موريشيوس ذلك بأنها "لحظة تاريخية" ، قائلاً إن الوقت قد حان لكي تتخلى المملكة المتحدة عن سيطرتها على مجموعة الجزر.
وقالت وزارة الخارجية إن المملكة المتحدة "ليس لديها شك" بشأن "سيادتها على إقليم المحيط الهندي البريطاني" لكن هيئات تابعة للأمم المتحدة تطالب بتسليمها لموريشوس.
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