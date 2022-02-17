الطقس السيء: مقتل وفقدان العشرات في انهيارات أرضية وسيول مفاجئة في البرازيل

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الطقس السيء: مقتل وفقدان العشرات في انهيارات أرضية وسيول مفاجئة في البرازيل

قبل 42 دقيقة

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في مدينة بتروبوليس البرازيلية.

وتعرضت المدينة، الواقعة وسط الجبال شمالي ريو دي جانيرو، إلى هطول أمطار غزيرة.

ودمرت منازل في الأحياء الواقعة على سفوح التلال وجرفت السيارات مع تدفق مياه الفيضانات في شوارع المدينة.

وتعمل فرق البحث والإنقاذ على قدم وساق وتمشط الطين بحثًا عن ناجين.