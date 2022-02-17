الإيدز: أول امرأة في العالم يعتقد أنها شفيت من فيروس نقص المناعة البشرية
الإيدز: أول امرأة في العالم يعتقد أنها شفيت من فيروس نقص المناعة البشرية
يُعتقد أن مريضة في الولايات المتحدة هي ثالث شخص في العالم وأول امرأة تتعافى من فيروس نقص المناعة البشرية )الإيدز (.
كانت المرأة، وهي في منتصف العمر، تعالج من سرطان الدم عندما تلقت زرع خلايا جذعية من شخص لديه مقاومة طبيعية للفيروس المسبب للإيدز. أصبحت الآن خالية من الفيروس لمدة 14 شهرا. لكن الخبراء يقولون إن طريقة الزرع المستخدمة، والتي تشمل دما من الحبل السري، قد لا تكون مناسبة لمعظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
فيديو, تحديات تواجه مصابي الإيدز في العالم العربي, المدة 3,06
لا يزال مصابو مرض الإيدز يعانون من تحديات عدة في العالم العربي الذي يفتقد التوعية ضد المرض