الإيدز: أول امرأة في العالم يعتقد أنها شفيت من فيروس نقص المناعة البشرية

قبل 17 دقيقة

يُعتقد أن مريضة في الولايات المتحدة هي ثالث شخص في العالم وأول امرأة تتعافى من فيروس نقص المناعة البشرية ) الإيدز ( .

كانت المرأة، وهي في منتصف العمر، تعالج من سرطان الدم عندما تلقت زرع خلايا جذعية من شخص لديه مقاومة طبيعية للفيروس المسبب للإيدز. أصبحت الآن خالية من الفيروس لمدة 14 شهرا. لكن الخبراء يقولون إن طريقة الزرع المستخدمة، والتي تشمل دما من الحبل السري، قد لا تكون مناسبة لمعظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.