فيروس كورونا: حكاية الرجل التركي الذي ظلت نتيجة تحليل كوفيد لديه إيجابية لأكثر من ١٤ شهرا
فيروس كورونا: حكاية الرجل التركي الذي ظلت نتيجة تحليل كوفيد لديه إيجابية لأكثر من ١٤ شهرا
مظفر قيسان، مريض سرطان، جاءت نتيجة اختبارات كوفيد له إيجابية لأكثر من ١٤ شهرا أجرى خلالها 78 اختبارًا.
يقول طبيبه إن هذا قد يكون رقمًا قياسيًا. وماذا يقول مظفر عن كل هذا؟ يحب التركي البالغ من العمر 56 عامًا إطلاق النكات حول موقفه.
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يُعتقد أن مريضة في الولايات المتحدة هي ثالث شخص في العالم وأول امرأة تتعافى من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.