هل هذه النصائح لفقدان الوزن حقيقة أم خرافة؟

قبل 23 دقيقة

يتلقى العديد من الأشخاص نصائح حول تناول الطعام الصحي وفقدان الوزن - لكن العديد من هذه النصائح لا يستند إلى العلم.

في تحدي "حقيقة أو خرافة " استضاف برنامج بي بي سي إكسترا شابا وشابة من العراق واليمن، لاختبار معلوماتهما حول بعض العادات الغذائية وتصحيح المغلوطة منها مع الاختصاصية في التغذية هند دخيل عبود من مركز التغذية بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.