العاصفة "يونيس": رجل يصور مقاطع فيديو لطائرات تكافح للهبوط في مطار هيثرو بلندن

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تعرّف على جيري داير، الرجل الذي يقف وراء فيديوهات راجت على يوتيوب تحت عنوان “بيغ جت تي في”. بث داير فيديوهات مباشرة لطائرات تحاول الهبوط في مطار هيثرو بلندن خلال العاصفة "يونيس" يوم الجمعة.