العاصفة "يونيس": رجل يصور مقاطع فيديو لطائرات تكافح للهبوط في مطار هيثرو بلندن
العاصفة "يونيس": رجل يصور مقاطع فيديو لطائرات تكافح للهبوط في مطار هيثرو بلندن
تعرّف على جيري داير، الرجل الذي يقف وراء فيديوهات راجت على يوتيوب تحت عنوان “بيغ جت تي في”. بث داير فيديوهات مباشرة لطائرات تحاول الهبوط في مطار هيثرو بلندن خلال العاصفة "يونيس" يوم الجمعة.
شاهد أكثر من 200 ألف شخص في آن واحد الفيديوهات المصحوبة بتعليق حماسي بينما كان الطيارون يكافحون للهبوط بطائراتهم وسط الرياح القوية.
قال داير لبي بي سي إن هؤلاء الطيارين "يستحقون ميداليات".