روسيا وأوكرانيا: بوتين يعلن اعتراف دونيتسك ولوهانسك
روسيا وأوكرانيا: بوتين يعلن اعتراف دونيتسك ولوهانسك
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتين منفصلتين في أوكرانيا.
تقع جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد وجمهورية لوهانسك الشعبية في شرقي أوكرانيا ويمكن أن تسمحا له بنشر قوات روسية إلى أوكرانيا.
وقد أدان الناتو والدول الغربية هذه الخطوة.
فيديو, هل تستعد روسيا لغزو أوكرانيا؟, المدة 2,30
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيتحرك" بشأن أوكرانيا لكنه لا يريد "حربًا شاملة". فما الذي أشعل فتيل الأزمة؟