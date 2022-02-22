قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيتحرك" بشأن أوكرانيا لكنه لا يريد "حربًا شاملة". فما الذي أشعل فتيل الأزمة؟

21 يناير/ كانون الثاني 2022