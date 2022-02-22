روسيا وأوكرانيا: إجلاء مئات من سكان دونتسك ولوهانسك إلى جنوب روسيا

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فر مئات من سكان منطقتي دونيتسك ولوهانسك التي يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا، واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهما كدولتين مستقلتين الاثنين.

وأمر القادة الانفصاليون المدعومون من روسيا النساء والأطفال بإخلاء المنطقتين المعلنتين ذاتيا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك في شرق أوكرانيا إلى جنوب روسيا الأحد.

وقال زعماء انفصاليون يوم الجمعة إن هناك خططًا لإجلاء نحو 700 ألف شخص، مشيرين إلى مخاوف من هجوم وشيك من جانب القوات الأوكرانية - وهو ما نفته كييف بشكل قاطع. وأمر بوتين بإرسال قوات إلى المنطقتين.