روسيا وأوكرانيا: بوتين يوبخ رئيس المخابرات الروسية في اجتماع أمني

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روسيا وأوكرانيا: بوتين يوبخ رئيس المخابرات الروسية في اجتماع أمني

قبل 20 دقيقة

ضغط الرئيس فلاديمير بوتين على أحد كبار قادة المخابرات خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن الروس بشأن الاعتراف بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في أوكرانيا.

عندما تحدث رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية حول الوضع الحالي، طلب منه بوتين مرارًا وتكرارًا توضيح ما يقول وضغط عليه “للتحدث بوضوح“.