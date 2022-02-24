مبعوث أوكرانيا يقول إن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن 'وقف الحرب'
مبعوث أوكرانيا يقول إن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن 'وقف الحرب'
مبعوث أوكرانيا يصف العدوان الروسي بجريمة حرب ويقول إن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن "وقف الحرب"
وقال مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، إن من مسؤولية الأمم المتحدة منع الصراع مع روسيا في بلاده.
جاءت كلمة كيسليتسيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن انعقد على أثر إعلان الرئيس بوتين عملية عسكرية في منطقة دونباس بأوكرانيا.
وأشار كيسليتسيا إلى العدوان الروسي باعتباره جريمة حرب
بينما قال المندوب الروسي إن التحرك جاء ضد "الطغمة العسكرية" التي تتولى السلطة في كييف.