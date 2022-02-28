كيف عرضت شركة إريكسون للاتصالات حياة موظفيها في العراق للخطر؟

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كيف عرضت شركة إريكسون للاتصالات حياة موظفيها في العراق للخطر؟

قبل 28 دقيقة

أصرت شركة الاتصالات إريكسون على استمرار عاملين محليين متعاقدين في العمل في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، مما أدى إلى اختطافهم، وفقًا لتقرير تم تسريبه من شركة إريكسون اطلعت عليه بي بي سي نيوز العربية.

الوثيقة، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتم مشاركتها مع بي بي سي وشركاء إعلاميين آخرين، هي من تحقيق داخلي أجري عام 2019 في أنشطة الفساد والرشوة في 10 دول.