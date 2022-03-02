روسيا وأوكرانيا: من هو فولوديمير زيلينسكي الذي تحول من ممثل كوميدي إلى المطلوب الأول لموسكو؟
روسيا وأوكرانيا: من هو فولوديمير زيلينسكي الذي تحول من ممثل كوميدي إلى المطلوب الأول لموسكو؟
جاء الظهور الأول لفولوديمير زيلينسكي على شاشات التلفزيون الأوكرانية، إذ لعب في مسلسل كوميدي ذي شعبية كبيرة دور رئيس جاء بالصدفة. لكن ذلك تحول لحقيقة عندما نجح في الانتخابات الرئاسية وتعهد، رغم افتقاره لأي خبرة سياسية تذكر، بألا يخذل من انتخبوه.
لكن الغزو الروسي لبلاده جعله المطلوب الأول لموسكو وحوله إلى بطل بالنسبة لكثير من الأوكرانيين. فمن هو فولوديمير زيلينسكي؟