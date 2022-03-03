روسيا وأوكرانيا: مقاطعة واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف

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وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي للتحدث خلال مؤتمر نزع السلاح وانعقاد مجلس حقوق الإنسان، إلا انه ألغى مجيئه الاثنين بسبب "العقوبات المناهضة لروسيا" التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح "الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ "حرب فعلية" ضد موسكو، على حد قوله.