روسيا وأوكرانيا: يوميات طبيب توليد أوكراني في منطقة حرب
روسيا وأوكرانيا: يوميات طبيب توليد أوكراني في منطقة حرب
يعمل الدكتور يوري جيرمان، وهو طبيب توليد، في خيرسون، على خط المواجهة مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
استمر جيرمان في مساعدة الأمهات اللائي على وشك الولادة طوال فترة القتال، داخل جناح مؤقت بالقرب من ملجأ في الطابق الأسفل من المستشفى.
هذه مذكرات الفيديو الخاصة به.
فيديو, روسيا وأوكرانيا: ما هو حجم الترسانة النووية الروسية؟, المدة 1,58
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة بلاده النووية في حالة تأهب "خاصة"، مما أثار مخاوف حول العالم.