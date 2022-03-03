رومان أبراموفيتش: لماذا قرر الملياردير الروسي بيع نادي تشيلسي؟
رومان أبراموفيتش: لماذا قرر الملياردير الروسي بيع نادي تشيلسي؟
أعلن المليادير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي اللندني عزمه بيع ناديه بعد نحو 19 عاما من امتلاكه.
وقال أبراموفيتش في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي إنه اتخذ “قرارا صعبا للغاية ومؤلما“.
وأوضح أن صفقة البيع سيتم التبرع بها لضحايا الحرب في أوكرانيا.
ويُعتقد أن أبراموفيتش تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو أمر ينفيه مالك تشيلسي.
وطالب كثيرون في بريطانيا بفرض عقوبات عليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
تقرير أمل سعيد وفتحي بن عيسى
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