روسيا وأوكرانيا: الثمن الباهظ الذي يتكبده المدنيون جراء الحرب

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في جيتومير، يقف أوليغ روبيك بين أنقاض منزله - الذي دُمر في هجوم أسفر عن مقتل زوجته وإصابة ابنته. هذا المشهد يتكرر في بلدات ومدن في جميع أنحاء أوكرانيا مع تكثيف الهجمات الروسية.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل خطير على مدار أسبوع وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد الذين سيرغمون على مغادرة منازلهم إلى أكثر من عشرة ملايين خلال الأسابيع القادمة، بينهم أربعة ملايين لاجئ سيعبرون الحدود إضافة إلى مليون غادروا البلد فعلا.