روسيا وأوكرانيا: انتقادات وتحذيرات لموسكو عقب "سيطرة قواتها" على محطة زابوريجيا النووية

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أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ حريقاً شب في محطة زابوريجيا النووية نتيجة قصف روسي استهدفها، مشيرة إلى أنّ القصف أصاب مباشرة وحدة لتوليد الكهرباء ومحذّرة من كارثة إذا انفجرت هذه المحطة الأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة.