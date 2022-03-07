الغزو الروسي لأوكرانيا: مدنيون يركضون من القصف الروسي أثناء محاولتهم الهروب من إيربين

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الغزو الروسي لأوكرانيا: مدنيون يركضون من القصف الروسي أثناء محاولتهم الهروب من إيربين

قبل 54 دقيقة

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي بمعاقبة كل من ارتكب فظائع وسط الغضب من قصف روسيا لمدنيين أثناء محاولتهم الفرار من بلدة إيربين، مما أسفر عن مقتل عائلة شابة.

تقع إيربين على بعد 20 كيلومترا شمال غرب كييف، بالقرب من مطار هوستوميل الاستراتيجي.

وقال زيلينسكي للقوات الروسية التي تقف وراء الهجوم في البلدة: "لن يكون هناك مكان لكم على هذه الأرض. ما عدا القبر".