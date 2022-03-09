روسيا وأوكرانيا: كيف تؤثر النظرة الذكورية للأوكرانيات على لجوئهن؟
روسيا وأوكرانيا: كيف تؤثر النظرة الذكورية للأوكرانيات على لجوئهن؟
منذ بداية الحرب على أوكرانيا، انتشرت صور وتعليقات ونكات طالت النساء الأوكرانيات.
لم يقتصر ذلك على ناشطين ومدوّنين، فالسياق هذا رأيناه في بعض وسائل الإعلام أيضاً، ولم يتورّع بعض المشاهير عن تبنّي هذه النكات وإعادة توزيعها.
يتكرر النظر إلى المرأة باعتبارها سلعة دائماً عند وقوع أي أزمة أو مأساة ويطرح أسئلة عن أسباب هذا الخطاب وأبعاده وتأثيره الجماهيري.
تقرير جوليان الحاج