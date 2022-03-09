روسيا وأوكرانيا: كيف تؤثر النظرة الذكورية للأوكرانيات على لجوئهن؟

قبل 25 دقيقة

لم يقتصر ذلك على ناشطين ومدوّنين، فالسياق هذا رأيناه في بعض وسائل الإعلام أيضاً، ولم يتورّع بعض المشاهير عن تبنّي هذه النكات وإعادة توزيعها.